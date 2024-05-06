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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сутормин о 16-м месте «Сочи»: «Надо в первую очередь сделать все, что зависит от нас, а потом уже смотреть на конкурентов» 

В воскресенье южане проиграли «Динамо» (2:3) и после 27 матчей с 20 очками замыкают таблицу. – Игра у «Сочи» получилась не такая плохая, как результат.

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