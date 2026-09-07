Цены на нефть растут 7 сентября на фоне ударов США и Ирана по судам

Торговая неделя 7 сентября началась ростом цен на нефть. Котировки продолжили повышаться на фоне резкого усиления напряженности на Ближнем Востоке.
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