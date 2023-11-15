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«Транспорт будущего» договорился с компанией из Индии о выпуске дронов

«Транспорт будущего» договорился с компанией из Индии о выпуске дронов

На полях авиасалона Dubai Airshow 2023 российская компания «Транспорт будущего» подписала соглашение о сотрудничестве с индийской Sasaa Electronics Private Limited о создании совместного производства беспилотников.

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