«Транспорт будущего» договорился с компанией из Индии о выпуске дронов

На полях авиасалона Dubai Airshow 2023 российская компания «Транспорт будущего» подписала соглашение о сотрудничестве с индийской Sasaa Electronics Private Limited о создании совместного производства беспилотников.
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