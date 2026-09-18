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Принц Чарльз настоял на том, чтобы идти за гробом во время похорон принцессы Дианы

Принц Чарльз настоял на том, чтобы идти за гробом во время похорон принцессы Дианы

Граф Спенсер раскрыл мотивы появления на похоронах принцессы Дианы бывшего мужа Принц Чарльз настоял на своем участии в траурной процессии за гробом бывшей супруги из-за опасений перед реакцией британской общественности.

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