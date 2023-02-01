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Дипломат Аскальдович: Москва будет поднимать тему репрессий УПЦ и призывает международное сообщество повлиять на Киев

Дипломат Аскальдович: Москва будет поднимать тему репрессий УПЦ и призывает международное сообщество повлиять на Киев

Москва обращается к международным правозащитным организациям с призывом повлиять на власти Киева и обеспечить нормальное функционирование УПЦ.

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