Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    США выродились и не могут быть образцом для подражания. Гей-парады, общие туалеты для мальчиков и девочек, навязывани...Сразу несколько с...
  • Валерий Фоменков
    "Не тот порошок там нюхает их презик..." На бывшей Украине президента нет. Если вы имеете ввиду Зеленского, то это об...На Украине назвал...
  • Влад Владимиров
    Хохлы не в той позиции тут, чтобы сейчас России матушке подобные свои тупые ультиматумы здесь выдвигать... Не тот пор...На Украине назвал...

Советник президента Бразилии ответил на вопрос об антироссийских санкциях

Советник президента Бразилии ответил на вопрос об антироссийских санкциях

Санкции против России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату, заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим, пишет немецкий журнал Spiegel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх