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Алаудинов: вглубь России пролетает все меньше дронов

Алаудинов: вглубь России пролетает все меньше дронов

Количество украинских беспилотников, которые пролетают вглубь российской территории, сокращается. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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