Активисты Приморского округа возродили спуск к реке

В деревне Карандашевской построили лестницу, ведущую к месту, где раньше находилась пристань.Это стало возможным благодаря проекту «Северная деревня — место памяти поколений», который поддержал Губернаторский центр «Вместе мы сильнее», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.