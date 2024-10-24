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  • igor vinogradov
    пожалуйста,гимн ТАБУЛИСТАНА вкючите..Зеленский рассказ...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍National Interest...
  • Гарий Щерба
    Ну , если  ПРИЕБАЛТИЙСКИЕ САМОУБИЙЦЫ  и впрямь  УДАРЯТ  по  Петербургу , то им можно только  ПОСОЧУВСТВОВАТЬ  так как...Военные из Польши...

Группировка ВСУ на стыке ДНР и ЛНР может оказаться зажатой между болотами и ВС РФ

Группировка ВСУ на стыке ДНР и ЛНР может оказаться зажатой между болотами и ВС РФ

На днях на Лиманском (Краснолиманском) направлении штурмовые подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ и взяли под контроль заброшенное село Новосадовое (с 2019 года там никто не жил) на реке Жеребец (Черный Жеребец).

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