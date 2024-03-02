Послание президента РФ Федеральному собранию - это всегда важнейшая часть жизни страны. Это событие означает, что президент определяет главные направления действий России на ближайшее время.
Гениальный ход Путина в послании Федеральному собранию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Меликов
Кадры решают всё!
Ответить
20 час.
АА
Андрей Алферов
В.Путин всегда сдерживает свои обещания! Сказал на встрече с ребятами ,прошедшими СВО, что именно они должны и обязательно будут востребованы в гражданской жизни - делает!
Ответить
16 час.
Людмила Фирстова
Александр, это что за винегрет из фамилий? Вы не журналист-писатель, вы полный профан! Большей глупости не читала!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии