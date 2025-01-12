Обстановка в центре Петербурга. Город засыпает мощным снегопадом, который принес с собой циклон «Чарли».
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Обстановка в центре Петербурга. Город засыпает мощным снегопадом, который принес с собой циклон «Чарли».