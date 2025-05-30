Судьбу Дома быта обсудили в Иркутске: ремонт вместо продажи

На депутатских слушаниях в Иркутске обсудили судьбу Дома быта и перспективы развития улицы Урицкого. Депутаты предложили приостановить торги по продаже здания, включенного в план приватизации с общей рыночной стоимостью 227 млн рублей, из-за отсутствия заявок на торгах.