В Москве началось прощание с актрисой Ларисой Голубкиной

Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной началось в Москве в храме святителя Николая на Трех Горах.Венки на мероприятие прислали Центральный академический театр Российской армии, Союз кинематографистов РФ, телеведущий Андрей Малахов и другие.
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