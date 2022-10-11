В Совфеде заявили, что России «наплевать» на реакцию ЕК на удары по Украине

Еврокомиссия является лживой и циничной структурой учитывая ее реакцию на теракт на Крымской мосту и гибель мирных граждан в российских регионах, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Еврокомиссия является лживой и циничной структурой учитывая ее реакцию на теракт на Крымской мосту и гибель мирных граждан в российских регионах, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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