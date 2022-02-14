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В Госдуму в феврале внесут проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак

В Госдуму в феврале внесут проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак

Депутат Бурматов: в феврале в Госдуму внесут проект о штрафах за нападение бездомных собак. Законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали людей, а также устанавливающий уголовную ответственность в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, внесут в Госдуму в феврале, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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