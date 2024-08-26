ФАС возбудила второе дело против "Просвещения"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение", обнаружив признаки установления им монопольно высоких цен на учебники по истории, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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