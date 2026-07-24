Эдуард Шарафиев: Мы не забудем преступления, которые совершались на Донбассе

Сегодня в парке Победы депутат Госсовета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев, совместно с активистами Татарстанского отделения «Молодая Гвардия Единой России» и комитетом по делам детей и молодежи города Казани возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе.