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RT Russia

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Аналитик ожидает снижения цен на гаджеты в случае потепления отношений с США

Аналитик ожидает снижения цен на гаджеты в случае потепления отношений с США

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя информацию о том, что в России начали снижаться цены на гаджеты на фоне укрепления рубля, заявил в беседе с RT, что в случае потепления отношений с США в страну начнут возвращаться импортные игроки, что ещё снизит стоимость продукции.

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