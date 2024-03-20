В Приморье продолжается многомиллионный скандал вокруг энергетиков

После рассмотрения апелляционной жалобы от прокуратуры оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО «РАО «Энергетические системы Востока» Нины Запрягаевой, бывшего финансового директора общества Алексея Яковлева и экс-заместителя генерального директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Александра Ефремова был отменен, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.