Каждый четвертый ребенок в Казахстане имеет лишний вес

В Астане на Первом республиканском форуме «Саламатты мектеп» обсудили итоги мультииндикаторного кластерного обследования 2024 года, согласно которым избыточную массу тела имеют 23,2% казахстанских детей в возрасте от пяти до девяти лет.
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