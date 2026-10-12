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Царьград

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Каждый четвертый ребенок в Казахстане имеет лишний вес

Каждый четвертый ребенок в Казахстане имеет лишний вес

В Астане на Первом республиканском форуме «Саламатты мектеп» обсудили итоги мультииндикаторного кластерного обследования 2024 года, согласно которым избыточную массу тела имеют 23,2% казахстанских детей в возрасте от пяти до девяти лет.

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