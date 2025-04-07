МВД: в РФ задержали 15 человек за участие в подмене номеров для мошенников

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали 15 человек по подозрению в сотрудничестве с мошенниками из-за границы и обеспечении работы узлов связи для подмены телефонных номеров.
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