Компания Илона Маска сослалась, что ограничение скорости до 160 км/час для дронов, работающих на «Старлинк», было введено для блага самих же украинцев, которые ранее жаловались, будто российские БПЛА также используют такие терминалы и атакуют Киев.
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