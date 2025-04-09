Влияние «‎атмосферного давления» на Макрона: Захарова иронично объяснила «‎ядерные амбиции» политика

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью каналу «‎Москва 24» с иронией прокомментировала заявления президента Эммануэля Макрона о ядерном оружии и готовности вести переговоры с Россией от лица Европы.