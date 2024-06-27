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Александр Тихонов о словах Фетисова про показ Евро: «Не согласен. Не надо изолироваться от мира и искать причины неудач в ком-то. Надо начинать с себя» 

Александр Тихонов о словах Фетисова про показ Евро: «Не согласен. Не надо изолироваться от мира и искать причины неудач в ком-то. Надо начинать с себя» 

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

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