Александр Овечкин — один из самых выдающихся хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он не только установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах, но и стал самым высокооплачиваемым игроком лиги.
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