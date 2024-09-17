В России акцентируют внимание на регионах «демографической зимы»

Власти РФ уже завершают работу над формированием новых нацпроектов: в соответствии с решением главы государства во всех национальных проектах должны быть предусмотрены мероприятия и показатели, обеспечивающие стимулирование рождаемости.
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