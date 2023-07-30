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Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде на UFC 291

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 в главном событии прошел бой за пояс BMF между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

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