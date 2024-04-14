Боррель попросил Евросоюз ускорить помощь Киеву с ПВО

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель собирается организовать конференцию руководителей оборонных ведомств держав Европейского Союза, чтобы призвать их увеличить скорость передачи средств ПВО киевскому режиму.
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