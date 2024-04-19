ABC News: Израиль нанес ответный удар по Ирану

Это кто писал? Текст практически не читаем! Такое впечатление, что эту заметку составляли двое - ишак(осел) и Джамшут Насрутдинович из кишлака Гетваран.

ИИ

Иван Иваныч

Ну действительно, смотреть приходится "первоисточник" где тоже самое, с небольшой разницей, что в аэропорту был взрыв. Перепечатывают, но при этом глотают слова. Лучше уж тогда сразу-заголовок и ссылка на первоисточник, а то пишут хер знает что и хрен знает зачем...