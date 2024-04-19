Израиль ракетами по Ирану, передает в пятницу, 19 апреля, телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
ABC News: Израиль нанес ответный удар по Ирану
Комментарии
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АндрейБорков
Это кто писал? Текст практически не читаем! Такое впечатление, что эту заметку составляли двое - ишак(осел) и Джамшут Насрутдинович из кишлака Гетваран.
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ну действительно, смотреть приходится "первоисточник" где тоже самое, с небольшой разницей, что в аэропорту был взрыв. Перепечатывают, но при этом глотают слова. Лучше уж тогда сразу-заголовок и ссылка на первоисточник, а то пишут хер знает что и хрен знает зачем...
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16 час.
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