"Украинцы с момента появления возненавидели русских. Теперь Россия наполнилась ненавистью"

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Комментарии
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Владимир Витковский
... дебил твой бирс, ненависть не доступна только рабам...
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34 мин.
Владимир Витковский
... дебилоидо, выплюнь кусок дерьма через вонючую пасть и слушай ЛЮДЕЙ!!!
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33 мин.
ВВ
Владимир Витковский
... хрюси, ты о чем хрюкнулО, само то понялО??????????
Ответить
33 мин.
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