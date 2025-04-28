"Украинцы с момента появления возненавидели русских. Теперь Россия наполнилась ненавистью"

Военкор Александр Сладков пишет: "Заметили? Мы стали меньше щадить инфраструктуру противника. Мы уже не жалеем большие города, ведь они нас тоже не жалеют.
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