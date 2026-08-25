Власти Запорожской области поздравили ветерана ВОВ с редким достижением

Свой вековой юбилей отметил Григорий Иосифович Розуман — участник Великой Отечественной войны, полковник танковых войск, почётный гражданин Бердянска и ветеран, принимавший непосредственное участие в штурме Берлина.
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