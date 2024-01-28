Режиссера кинопремьеры «Мастер и Маргарита» заподозрили в спонсировании ВСУ

Организация «Зов народа» обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с требованием о возбуждении уголовного дела против режиссера Михаила Локшина, снявшего фильм «Мастер и Маргарита».