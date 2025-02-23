«Забудь про видео, или пожалеешь»: В Питере мигрант-таксист принципиально наехал на мужика, который достал камеру и начал снимать

Avia.pro - СМИ Вчера, 20 февраля 2025 года, в центре Санкт-Петербурга, где каждый камень дышит историей, разыгралась сцена, от которой волосы встают дыбом.
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