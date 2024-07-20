Основные работы по реставрации фасадов собора Петра и Павла в Гатчине завершены

Проводится тестирование подсветки Основные реставрационные работы на фасадах объекта культурного наследия «Собор Петра и Павла» в Гатчине завершены, сообщили в пресс-службе Комитета по сохранению культурного наследия.
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