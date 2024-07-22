Колтон Херта выиграл гонку IndyCar в Торонто

IndyCarОчередной этап американской серии IndyCar состоялся в Канаде. Победу на трассе в Торонто одержал американский пилот Andretti Global with Curb-Agajanian Колтон Херта, для которого этот выигранный уик-энд стал первой победой в сезоне-2024.
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