Провал полицейской операции в США: убиты и ранены восемь силовиков

Четверо сотрудников оперативной группы, помогавшей федеральным маршалам, были убиты при попытке ареста преступника в штате Северная Каролина, а еще четверо полицейских были ранены в возникшей перестрелке.
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