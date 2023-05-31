Ванилла SU

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Если вы полюбили актера, музыканта или писателя, ваша жизнь уже никогда не будет прежней.

Если вы полюбили актера, музыканта или писателя, ваша жизнь уже никогда не будет прежней.

﻿﻿Кто из нас не просыпался бы каждое утро с известным актером, музыкантом, который с самого утра ждет у входа веер, или, в крайнем случае, с художником, который рисует только ваши портреты и необыкновенно гениален? Правда, это состояние — всего лишь праздничная оболочка, за которой скрывается порой невыносимая нервозность, раздражительность и неуверенность в себе (а уровень неуверенности в себе напрямую зависит от одаренности — чем одареннее, тем больше сомнений), с которыми тоже приходится жить , а не фанаты.

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