Автолавки едут в северный Крым

В Красноперекопский район Крыма отправятся автолавки 2 марта. Жители отдалённых сёл полуострова смогут приобрести продовольственные товары по следующим адресам: с 10:30 до 12:00 село Курганное, улица Будённого, 1Б; с 12:30 до 12:30 село Новорыбацкое, улица Победы, 1.
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