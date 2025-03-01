Автолавки едут в северный Крым

В Красноперекопский район Крыма отправятся автолавки 2 марта. Жители отдалённых сёл полуострова смогут приобрести продовольственные товары по следующим адресам: с 10:30 до 12:00 село Курганное, улица Будённого, 1Б; с 12:30 до 12:30 село Новорыбацкое, улица Победы, 1.