Легенда сборной Турции оценил игру Батракова: «Мы не увидим от него финтов в стиле Роналдиньо или Неймара, но…»

Легендарный футболист сборной Турции Нихат Кахведжи, на клубном уровне игравший за «Бешикташ», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», оценил игру российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай» в гостевом матче 4-го тура чемпионата Турции с командой «Истанбул Башакшехир».
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