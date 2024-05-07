В московском районе Отрадное полиция отказалась вскрывать квартиру с запертыми кошками

Их хозяин уезжает на несколько дней, оставляя питомцев без еды Волонтеры, прибывшие в дом на Алтуфьевском шоссе в московском районе Отрадное, не смогли добиться вскрытия квартиры, где находились 14 кошек.
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