В Коми запустили три новые газовые скважины

Первую очередь проекта по добыче газа запустили в Интинском районе Коми, 10 октября сообщил заместитель председателя правительства региона Антон Виноградов депутатам Госсовета Коми при рассмотрении государственной программы экономического развития региона.
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