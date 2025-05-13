Фигуранта дела о подрыве машины главы УСИН Херсонской области осудили в России на 17 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения Андрея Сереженко, фигуранта дела о подрыве автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева.
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