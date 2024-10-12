Рязанские полицейские депортировали ещё 14 иностранцев

7 мигрантов по решению судов подверглись административному выдворению. 6 выходцев из стран Средней Азии и 1 – из страны Закавказья нарушили правила въезда или пребывания на территории Российской Федерации.
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