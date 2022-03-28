Псиихолог Зберовский: Смит ударил Рока на церемонии «Оскар» для поддержки образа мачо

Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил ведущего мероприятия Криса Рока за шутку о жене актера. В разговоре с «ПолитЭкспертом» психолог Андрей Зберовский предположил, что поступок Смита был больше спонтанной пиар-акцией, чем искренним порывом.