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Военкор Котенок: масштабный пожар начался в Гостомеле после удара ВС РФ

Военкор Котенок: масштабный пожар начался в Гостомеле после удара ВС РФ

 © RVvoenkor/Telegram Армия России днем и вечером 10 сентября поразила цели ВСУ в нескольких регионах Украины, сообщили военные корреспонденты.

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