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Безвыходная ситуация: Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС, но Европа только этого и хочет

Безвыходная ситуация: Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС, но Европа только этого и хочет

ЕС принял правила корпоративной проверки в мае этого года. Они являются частью более широкого набора требований к отчетности, направленных на приведение компаний в соответствие с амбициозной целью ЕС по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

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