Япония подала протест в ответ на задержание консула-шпиона во Владивостоке

Посольство Японии во Владивостоке подало протест в МИД России в ответ на решение о высылке уличенного в шпионаже консула Мотоки Тацунори, сообщило представительство МИД России во Владивостоке 27 сентября со ссылкой на японский телеканал NHK.
Посольство Японии во Владивостоке подало протест в МИД России в ответ на решение о высылке уличенного в шпионаже консула Мотоки Тацунори, сообщило представительство МИД России во Владивостоке 27 сентября со ссылкой на японский телеканал NHK.
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