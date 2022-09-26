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Япония подала протест в ответ на задержание консула-шпиона во Владивостоке

Япония подала протест в ответ на задержание консула-шпиона во Владивостоке

Посольство Японии во Владивостоке подало протест в МИД России в ответ на решение о высылке уличенного в шпионаже консула Мотоки Тацунори, сообщило представительство МИД России во Владивостоке 27 сентября со ссылкой на японский телеканал NHK.

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