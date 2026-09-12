Складной флагман Xiaomi 18 Fold продан тиражом около 36 тысяч устройств за первый день

Продажи устройства стартовали 10 сентября. Базовая версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памятью была оценена в 11 тысяч юаней (примерно 1640 долларов).
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