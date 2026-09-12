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Регионы России

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Складной флагман Xiaomi 18 Fold продан тиражом около 36 тысяч устройств за первый день

Складной флагман Xiaomi 18 Fold продан тиражом около 36 тысяч устройств за первый день

Продажи устройства стартовали 10 сентября. Базовая версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памятью была оценена в 11 тысяч юаней (примерно 1640 долларов).

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