Евгений Сатановский: Элита готовится к удару

Ещё весной прошлого года, когда стало понятно, что антироссийские санкции Запада не привели к быстрому обрушению экономики РФ, все осознали, что противостояние между двумя центрами силы — это игра в долгую.
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