Спички - не игрушка

85 752 подписчика

Евгений Сатановский: Элита готовится к удару

Евгений Сатановский: Элита готовится к удару

Ещё весной прошлого года, когда стало понятно, что антироссийские санкции Запада не привели к быстрому обрушению экономики РФ, все осознали, что противостояние между двумя центрами силы — это игра в долгую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх