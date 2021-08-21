Спортплощадки с искусственным газоном появились в уссурийских дворах

Спортплощадки с искусственным газоном появились в уссурийских дворах

Общественная комиссия обследовала спортивные объекты в двух микрорайонах Уссурийска — на Семи ветрах и в районе Железнодорожной слободы.

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